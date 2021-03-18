Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады Фото: Дмитрий СТЕШИН

Крым подготовит официальное обращение в Организацию объединенных наций (ООН) из-за водной блокады, которую устроена со стороны властей Украины. Об этом заявил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

- Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду, - отметил постпред.

Мурадов также добавил, что Россия способна самостоятельно найти выход из самых сложных ситуаций, в том числе способна решить проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения в 2014 году полуострова с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.