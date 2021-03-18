На майские праздники россияне хотят улететь в Крым и Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди майские праздники. В этом году россияне будут отдыхать шесть дней, но не подряд а с перерывом: с 1-3 мая, затем 8-10-е.

Многие уже запланировали небольшой отдых на это время. Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, какие направления для перелетов оказались самыми востребованными на указанные даты.

Чаще всего в поисковике появляется запрос на Крым. Билеты до Симферополя пользуются большим спросом и являются самыми дорогими на майские праздники. За них вылетающему из Москвы придется заплатить 6,3 тыс. рублей.

На второй строчке разместился Сочи. Сюда отправятся многие отдыхающие, за перелет в среднем придется заплатить 5,4 тысячи рублей.

Третьим по востребованности направлением с вылетом из столицы оказался Калининград. Стоимость билета не превышает 4,9 тыс. рублей.

Чуть менее популярными оказались билеты до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Махачкалы и Геленджика, сообщает RT.

Если анализировать отправления из Санкт-Петербурга, то из Северной столицы чаще всего бронируют билеты до Сочи. Перелет обходится в 6,3 тыс. рублей.

Следом идет Симферополь – 8,2 тысячи рублей, а замыкает тройку лидеров Калининград – 4,7 тысяч рублей за билет.

Спросом пользуются Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

Стоит отметить, что в 2021 году средняя стоимость перелета по России с 1 по 10 мая снизилась, если сравнивать с прошлым годом.

Билеты на самолет в указанные даты в 2020 году обходились путешественникам в 7,5 тысяч рублей, а теперь в 7,2 тысячи рублей.

Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не выезжать за границу на майские праздники. это связано с эпидемиологической обстановкой в мире, сообщает телеканал "360".