В Минтруда сообщили, когда будет новая индексация социальных пенсий

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля увеличатся на 3,4%, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты "Комсомольской правде".

В ведомстве уточнили, что индексация социальной пенсии вычисляется с помощью сравнения прожиточного минимума для пенсионера в 2020 году (9 308 рублей) и прожиточного минимума пенсионера в 2019 году (9 002 рубля). Первый показатель больше второго на 3,4%.

Пенсию проиндексируют для тех, кто вышел на пенсию по старости, не набрав необходимого стажа работы для получения страховой пенсии. Выплачивать социальную пенсию начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста. Сейчас она составляет 5606,17 рубля.