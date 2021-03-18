Полк имени Кадырова обратился к Путину после нападок в СМИ

Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне Фото: Скриншот с видео

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.

В понедельник, 15 марта, "Новая газета" опубликовала материал, в котором старший сержант полка рассказал о внесудебных расправах над жителями Чечни.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству, - сказано в обращении бойцов полка имени Кадырова к президенту России. Их послание опубликовано в Instagram.

В публикации бойцы заявляют, что против полка началась "настоящая информационная война" после того, как они уничтожили банду и главу запрещённой в России организации "Имарат Кавказ" Аслана Бютукаева. Группировка стала последней ячейкой международного терроризма в Чечне. Бойцы также назвали "Новую газету" основным рупором кампании в СМИ.

Бойцы полка также напомнили, что в полку состоят 16 тысяч сотрудников, а с 2004 по 2021 год они уничтожили 477 и задержали 1 255 членов незаконных вооружённых формирований, среди них было 42 главаря группировок.

- Ранено 385 бойцов полка. 139 стали инвалидами. 150 наших бойцов героически погибли. Международные террористы и их главари <...> являлись иностранными агентами. Они были взращены и спонсировались западными спецслужбами. Иностранным агентом, как известно, признана и "Новая газета" с Милашиной, проводящая подрывную деятельность против России. Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства, - заявили в полку имени Ахмата Кадырова.