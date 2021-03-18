Ограниченный на Youtube фильм "Ржев. 500 дней в огне" покажут на кинофестивале

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев на пресс-конференции по вопросу ограничений на фильм "Комсомольской правды" "Ржев. 500 дней в огне" продемонстрировал кадры из фильма BBC о высадке союзников в Нормандии, приводя пример тому, как YouTube не блокирует другие фильмы о сражениях, также содержащие сцены насилия.

- Считать эти алгоритмы цензурой или нет? <...> таких фильмов сотни. Причём сняты они не в стилистике документального кино, хроники. Они снимаются, как голливудские блокбастеры. В основном всё это реконструкция, постановка, то есть это кадры, которые намеренно показывают жестокость и бесчеловечность войны. Есть такие же фильмы о войне в Африке, о войне в Югославии, о французском сопротивлении. И ни один из этих фильмов не сталкивается с цензурой, - заявил Кривошеев.

Напомним, сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции на тему "Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма "Ржев. 500 дней в огне".

Председатель Белорусского союза журналистов также отметил, что если бы фильм набрал одну или пять тысяч просмотров, "его бы никто не стал закрывать, не заметили бы". Кривошеев считает, что модераторы YouTube обратили внимание на фильм после преодоления отметки в 60 тысяч просмотров.

- Мы с Российским союзом журналистом уже пять лет проводим фестиваль документального кино "Евразия.doc", где показываем именно такие фильмы. И даём возможность всем желающим снять своё документальное кино. Мы будем продолжать эту работу и сейчас, и фильм Ржев тоже будем показывать. Сейчас ведутся переговоры с телеканалами, чтобы показать этот фильм с их площадок, чтобы мы не зависели от иностранных, цензурируемых платформ, - добавил в своём выступлении Андрей Кривошеев.