Владимир Мамонтов назвал ограничение Youtube-фильма "КП" о Ржевской битве цензурой на подвиг

Журналист Владимир Мамонтов назвал цензурой на подвиг возрастное ограничение Youtube-фильма "Комсомольской правды" о Ржевской битве.

Во время дискуссии на эту тему эксперт выразил мнение, что фильм посчитали российской пропагандой, но не смогли полностью заблокировать его из-за "свободы слова". Зато смогли ограничить - якобы из-за демонстрации мертвых тел.

- Цензура на подвиг - это очень точное определение, как мне кажется. Думали, как бы помешать "российской пропаганде", и придумали прицепиться к этим телам. Кажется, что это сатирическая комедия, что я сейчас рассказал, но мне кажется, это очень близко к правде. Сидят они где-нибудь в Киеве, в Варшаве, цензоры эти знаменитые ютубовские. Да и в Москве таких цензоров хватает, — заявил Мамонтов.

Напомним, 15 марта видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальному фильму о Ржевской битве "Ржев. 500 дней в огне", снятому "Комсомолкой". Картине присвоили возрастной рейтинг 18+. Есть и сопутствующие ограничения: фильм лишается возможности рекомендаций и продвижения.