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В мире18 марта 2021 12:58

Италия откроет границы для туристов после карантина до Пасхи

Полное восстановление отрасли планируется уже летом 2021 года
Антон Беспамятных
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Власти Италии рассказали, когда откроют границы страны для туристов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья обнародовал план по восстановлению туристической отрасли в стране.

Как передает АТОР, прием туристов после карантина должен возобновиться до Пасхи, которую отмечают 4 апреля 2021 года. Уже составленные протоколы должны обеспечить безопасность иностранных гостей и местных жителей. Полностью восстановить отрасль итальянские власти планируют летом 2021 года.

- Период до Пасхи можно использовать для усовершенствования и доработки правил, — уточнил Гаравалья.

К работе также планируют привлечь представителей министерств здравоохранения и транспорта Италии.

Ранее власти Греции объявили, что с 14 мая страна откроет границы для российских туристов. Для въезда в страну иностранные гости должны будут предоставить справку о сдаче отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или сертификат о прохождении вакцинации.

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