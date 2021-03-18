В интернете выявили продавцов поддельных справок о вакцинации от коронавируса

Мошенники предлагают россиянам купить поддельные документы о любом результате теста на коронавирус и медотвод от вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальной сети "ВКонтакте" и в Telegram-каналах появились предложения о покупке поддельных справок о вакцинации от коронавируса и справок с результатами тестирования на наличие заражения коронавирусом, сообщила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

- Волонтёры Лиги безопасного интернета обнаружили многочисленные предложения в социальных сетях по продаже поддельных справок о прохождении гражданином вакцинации от COVID-19. Стоимость подобной справки в этих группах составляет примерно 5-7 тысяч рублей, - рассказала Екатерина Мизулина. Её слова приводит ТАСС.

Она также отметила, что в сообществах социальной сети и каналах мессенджера мошенники предлагают справки и об отрицательных результатах теста на коронавирус, и справки о положительном результате, а также документы, подтверждающие контакт с заражённым. Кроме того, пользователям предлагают приобрести справку о запрете на проведение для них вакцинации - медотвод.

Екатерина Мизулина также рассказала, что в интернете предлагают оформить документы для приглашения в Россию граждан СНГ и иностранцев якобы на лечение. За документ мошенники просят от 18 до 22 тысяч рублей.