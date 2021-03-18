Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 Фото: REUTERS

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня текущего 2021 года. Об этом в четверг, 18 марта, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook.

Решение о проведении досрочных парламентских выборов в республики премьер-министр принял в ходе встречи с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

- Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией «Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы, - заявил Никол Пашинян.

При этом, как гласит Конституция Армении, для проведения парламентских выборов в Армении должно быть сначала отменено военное положение. Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа.

Ранее в ходе акций в Ереване Никол Пашинян, которого местные военные потребовали отстранить от должности, заявил, что снял тему проведения внеочередных парламентских выборов после соответствующего призыва своих сторонников.