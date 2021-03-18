Подачу воды в Крым увеличат в два раза до 2024 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти России намерены до 2024 года увеличить подачу воды в Крым в два раза – до 300 тысяч кубов в сутки. Об этом в четверг, 18 марта, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на совещании с российским президентом. Владимир Путин в четверг принял участие в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе.

Вице-премьер подчеркнул, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован.

- Мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий, - доложил главе государства Хуснуллин.

Он отметил также, что до 2022 года власти России намерены обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом не менее 95процентов населения Крыма и 100 процентов жителей Севастополя.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени решится вопрос с водой на полуострове. Он отметил, что власти государства следуют все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму.