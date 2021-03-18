Правоохранительные органы не нашли нарушений в песне Манижи для Евровидения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Манижи "Русская женщина", представленной на международный песенный конкурс "Евровидение-2021", нет.

"Если в обращении содержатся признаки преступления, тогда оно может быть направлено в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности", - сказал источник ТАСС.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на певицу Манижу. Общественники обвиняют исполнительницу в эстримизме, оскорблении и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности.

Напомним, певица Manizha с песней "Русская женщина" представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.

После того, как стало известно о ее участии в песенном международном конкурсе, мнение общественности разделилось. Некоторые пользователи сети заявили, что представлять Россию должен певец или же певица с русскими корнями, а Манижа наполовину таджичка. Более того, ее экстравагантное поведение на сцене не всем пришлось по вкусу.

Маниже Сангин 29 лет. Она автор и исполнитель собственных песен, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия. Девушка с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", а в 2020 году она стала послом Доброй воли ООН по делам беженцев.