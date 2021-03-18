Путин пообещал Крыму частных инвестиций на один триллион рублей до 2025 года Фото: REUTERS

Объем частных инвестиций в экономике Крыма к 2025 году должен превысить один триллион рублей. Об этом в четверг, 18 марта, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительством страны по вопросам развития Крыма и Севастополя.

- Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных вложений в экономику полуострова. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить триллион рублей, - отметил глава государства.

Достижение этой цифры Владимир Путин назвал амбициозной задачей, которая потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. Глава государства подчеркнул, что работу следует вести в диалоге и тесном контакте с бизнес-сообществом, а также самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что власти страны предпримут все возможные меры для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму.