В России меняются правила сдачи экзамена на права с 1 апреля 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 апреля изменены правила сдачи экзамена на права в ГАИ.

"Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", — сообщается на сайте ведомства.

Нововведение будет касаться тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для сдающих на права на вождение мотоцикла сохранят прежний формат экзамена — с площадкой.

Список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы, разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, из-за которых экзамен прекращается сразу. Теперь к ним добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона на дороге. Как и прежде, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов.