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В мире19 марта 2021 2:05

Помпео назвал слова Байдена о Путине "обзывательством"

Он отметил, что это лишь слова американского лидера без доказательств
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине всего лишь "обзывательство", которое не подкреплено делом.

- Если вы ставите Соединенные Штаты на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех, - высказался Помпео, слова которого прозвучали в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что президент США в большом интервью назвал Путина "убийцей". Реакция Москвы на такие громкие обвинения не заставила себя ждать.