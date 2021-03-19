Помпео назвал слова Байдена о Путине "обзывательством"

Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине всего лишь "обзывательство", которое не подкреплено делом.

- Если вы ставите Соединенные Штаты на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех, - высказался Помпео, слова которого прозвучали в эфире Fox News.

Ранее сообщалось, что президент США в большом интервью назвал Путина "убийцей". Реакция Москвы на такие громкие обвинения не заставила себя ждать.