Байден встретился с постпредами входящих в Совбез ООН государств

В четверг, 18 марта, президент США Джо Байдена встретился с постоянными представителями при Организации Объединенных Наций стран-членов Совета Безопасности ООН. Встреча состоялась в виртуальном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В ходе заседания американский лидер призвал к принятию мер по отношении к Йемену, Сирии, Ливии, Мьянме и Эфиопии. Президент США указал на важность взаимодействия с партнерами в мире в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также с целью экономического восстановления.

В сообщении говорится, что Байден в ходе встречи выразил приверженность Вашингтона основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными организациями, том числе с Организации Объединенных Наций.

Россия стала единственной страной из государств-членов Совбеза ООН, которая отправила на встречу с американским лидером заместителя постпреда при организации вместо постоянного представителя Василия Небензи.

Как сообщает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте, от Москвы во встрече принимала участие заместитель постпреда Анна Евстигнеева, которая в ходе мероприятия не брала слова.