Сын Трампа после отказа Белого дома от разговора с Путиным заявил, что в США нет лидера

Дональд Трамп-младший Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, после отказа Белого дома от предложения российского лидера Владимира Путина провести прямой диалог заявил, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах нет лидера, а есть только «пустой костюм с телесуфлером».

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером», - написал сын экс-президента США на своей странице в Twitter.

Трамп-младший усомнился, что новый президент США готов к ведению дискуссии в таком формате. По словам сына бывшего американского лидера, соперники Штатов «смотрят на эту слабость Америки» и радуются ей.