Пашинян не уйдет в отставку до парламентских выборов 20 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не оставит свои полномочия до проведения парламентских выборов, которые назначены на 20 июня текущего года. Об этом сообщил вице-спикер парламента республика Ален Симонян, уточнив, что глава правительства будет временно исполняющим обязанности премьера до парламентских выборов.

«Других сценариев не обсуждалось. Да, премьер-министр Пашинян будет временно исполняющим обязанности премьера и в предвыборный период», - заявил вице-спикер парламента Армении.

Днем ранее, в четверг, 18 марта, Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов, проведение которых он назначил на 20 июня. Согласно Конституции республики, внеочередные выборы в парламент проводятся не ранее, чем через 30 дней после роспуска Национального собрания, и не позднее, чем через 45 дней после него. Сам парламент может быть распущен после того, как депутаты дважды не изберут нового главу правительства после отставки прежнего премьер-министра. При таком сценарии действующий глава кабмина продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.