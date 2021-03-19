Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка не теряла связь со штабом Фото: Министерство обороны РФ

Пропавшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» находится на связи и передает информацию.

Как передает РИА Новости со ссылкой на свой информационный источник, Североатлантический альянс располагает большими возможностями в Средиземном море, однако уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону"... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону», - приводит агенства слва своего собеседника.

Как отметил источник, силы альянса задействовали большие силы для поиска российской субмарины, однако все безрезультатно. «Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», - заключает.

В пятницу, 19 марта, командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов заявил, что все шесть подводных лодок флота находятся сегодня в море на боевом дежурстве.