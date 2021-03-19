Сотрудники Минобороны Болгарии, подозреваемые в шпионаже в пользу России, арестованы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два сотрудника Министерства обороны Болгарии задержаны по подозрению в шпионаже во время операции спецслужб. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

«Двое военнослужащих задержаны на 72 часа. Проводятся процессуально-следственные действия», - говорится в заявлении военного министерства.

При этом в прокуратуре Болгарии уточнили, что задержанные сотрудники Министерства обороны подозреваются в шпионаже в пользу России, и были арестованы.

Напомним, накануне пришло сообщение о задержании в Болгарии подозреваемых в шпионаже в пользу России. Нескольких человек задержали в Софии. В рамках операции на выезде из столицы по трассе «Тракия» проводилась проверка документов у всех водителей. Также известно, что обыски прошли по нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях Перника.