Танк по ошибке расстрелял птицеферму в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе военных учений в итальянской провинции Порденоне танк по ошибке обстрелял местную куриную ферму.

Как передает издание il Fatto Quotidiano, птицеферма расстреляли в минувшую среду, 17 марта, из местного армейского полигона. По предварительным данным, экипаж танка во время маневров ошибся при стрельбе и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия обнаружили обрушенные стены здания, а также погибших птиц на следующее утро, 18 марта, когда пришли на работу.

После произошедшего прокуратура Порденоне приступила к расследованию инцидента. Согласно данным издания, следователи наложили арест на четыре танка, которые принимали участия в военных учениях.

Военнослужащим теперь предстоит объяснить, как так получилось, что танки стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы располагалось совсем в противоположном направлении.