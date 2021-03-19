Захарова ответила на заявление Twitter о пересмотре политики в отношении мировых лидеров

Захарова ответила на заявление Твиттера о пересмотре политики в отношении мировых лидеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия пересмотрит "свой подход" к сервису микроблогов Twitter.

Ранее мировая компания заявила, что собирается пересмотреть свою политику в отношении мировых лидеров, нарушающих правила использования социальной сети.

Twitter обратится за помощью к своим пользователям, которые должны будут высказать свое мнение по поводу того должны ли мировые лидеры "подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи Twitter".

"А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Свой опрос Twitter собирается провести с 19 марта по 12 апреля. Он будет доступен на 14 языках, в том числе и русский.