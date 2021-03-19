Германия официально отвергла санкции США по "Северному потоку - 2"

В феврале США внесли в санкционный список по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" Фото: REUTERS

В правительстве ФРГ заявили, что не согласны с позицией США по "Северному потоку - 2". Об этом сообщается в ответе на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии в бундестаге.

США в феврале 2021 года внесли трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в список санкций по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). При этом на судно и на компанию уже были наложены санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Берлин выступил против планов США усилить ограничительные меры.

В ответе правительства ФРГ также сказано, что кабмин остаётся в конфиденциальных диалогах и с властями США, и с компаниями, принимающими участие в строительстве "Северного потока - 2".

- На фоне снижения добычи природного газа в Европе и прекращения использования угля может вырасти в краткосрочной и среднесрочной перспективе потребность в импорте природного газа в Европу, которая, по мнению правительства ФРГ, также может быть удовлетворена за счет завершенного газопровода "Северный поток — 2, - также отмечается в документе.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Германия готова помогать Украине, чтобы не портить отношения с Вашингтоном и достроить "Северный поток - 2".