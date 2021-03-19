Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина России Татьяну Нестеренко. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

"Первый заместитель Министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Должность первого замминистра Нестеренко занимала восемь лет. Мишустин высоко оценил ее профессиональные качества.

"Татьяна Геннадьевна - профессионал высочайшего класса. Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", - приводятся в сообщении слова премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

Всего же в Минфине Татьяна Нестеренко проработала более 20 лет. За многолетнюю работу ей объявлена благодарность президента России. Она награждена медалью Столыпина.