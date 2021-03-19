В США заявили, что готовы к трудным отношениям с Россией

Действующий помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе телефонного брифинга заявил, что США готовы к трудным отношениям с Россией.

«Разумеется, страны НАТО хорошо это понимают. Я думаю, мы готовы к этому. Наша задача, как об этом уже говорили президент и госсекретарь, — сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными, чтобы в них сохранялись возможности для конструктивного взаимодействия», — пояснил Рикер.

Он подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном будет присутствовать конкуренция, учитывая «поведение России в последние месяцы и годы.

Ранее представитель американского госдепартамента Джалина Портер заявила, что США заинтересованы в стабильных взаимоотношениях с Россией, но сглаживать острые углы не намерены.

В свою очередь пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что Вашингтон не считают нужным подбирать выражения в отношении российских властей.