Из-за извержения вулкана в Исландии закрыли аэропорт

Извержение вулкана Фаградалсфьяль в Исландии Фото: REUTERS

В Исландии произошло крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль (Fagradalsfjall), расположенного на юго-западе страны, примерно в 40 километрах от столицы — Рейкьявика, передает агентство Reuters.

Первые сообщения об извержении Фаградалсфьяля начали поступать в 21:40 по исландскому времени (23:40 мск), а в 22:59 (00:59 мск) метеорологическая служба Исландии официально объявила о происходящем, после чего власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и временно закрыли аэропорт Кеблавик. Воздушная гавань пока не принимает и не отправляет рейсы.

Все дороги в районе вулкана перекрыты, пожарные и медики приведены в состояние полной готовности. Полиция на своей странице в Тwittеr призвала местных жителей сохранять спокойствие и «ни при каких обстоятельствах» не приближаться к опасной зоне.

Спасательная служба страны заявила, что населению города Гриндавик, который находится всего в семи километрах от извергающего потоки огненной лавы вулкана, ничего не угрожает.