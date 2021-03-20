Илон Маск по-русски прокомментировал новость о признании россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск по-русски прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков на суде признал свою вину в попытке организовать хакерскую атаку на компьютерную сеть этой компании.

Успешный бизнесмен и миллиардер вспомнил по этому поводу знаменитый роман русского классика Федора Михайловича Достоевского.

«Преступленіе и наказаніе», - написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

Накануне Минюст США сообщил, что Егор Крючков на суде признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети Tesla. Правда, название компании в заявлении министерства не упоминается, однако Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки было его детище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, россиянин был задержан в Лос-Анджелесе в августе прошлого года. По версии следствия, он с предполагаемыми сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот помог загрузить в ее компьютерную систему вредоносное ПО, которое позволило бы скачать базу данных. Предположительно, 27-летний Крючков и его сообщники собирались использовать закрытую информацию для шантажа.