С 20 марта в России начали действовать новые правила отпусков для многодетных родителей Фото: Евгения ГУСЕВА

В России с 20 марта начали действовать новые правила по предоставлению отпуска многодетным родителям. Теперь они смогут выбирать удобное им время для отдыха. Привилегия будет действовать до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Соответствующий законопроект был подписан Владимиром Путиным с 9 марта, и вступил в силу по истечению положенных 10 дней.

Раньше подобные льготы предоставлялись родителям, у которых младшие дети не старше 12 лет. Список расширили, включив туда многодетных сотрудников. Для них решили увеличить нижний порог возрастных ограничений.

По данным переписи 2010 года, в России проживает порядка 2,5 тысячи многодетных семей, сообщает телеканал "360".

Ранее юрист в области гражданского и семейного права Евгения Галкина объяснила, на какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в России. Есть ряд обязательных выплат и компенсаций, а есть те, которые вводятся индивидуально в каждом регионе, сообщает ФАН.