Ученый рассказал, что повышает риск развития кариеса Фото: pixabay.com

Кариес – одна из самых популярных болезней зубов. Научный сотрудником Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России, вице-президентом Профессионального общества гигиенистов стоматологических, кандидатом медицинских наук Олесем Шевченко рассказал о факторах, которые повышают риск развития кариеса.

Во-первых, на состояние зубов влияет плохая гигиена. Как отметил специалист, при плохой чистке зубов и нерегулярном уходе будет невозможно удалить зубной налет полностью.

Кариес могут спровоцировать и пищевые привычки. Речь идет о продуктах, богатых углеводами, а также напитках вроде соков и газировки. Ученый назвал такую пищу пиром для бактерий. Также вредят обжигающие горячие или ледяные напитки и продукты, которые вызываю повреждения десен и эмали.

Кроме того, исследования показывают о влиянии генетики. Как рассказал Шевченко, у некоторых людей от рождения в слюне содержится меньше щелочи, а такая слюна медленнее нейтрализует кислоты, и значит, кислота может быстрее разрушить эмаль.

«Но даже те счастливчики, которые выиграли в генетическую лотерею, рано или поздно столкнутся с теми же проблемами, что и все остальные, если будут пренебрегать правилами гигиены рта и своевременным лечением стоматологических заболеваний», - предупреждает специалист.

Эксперт также рассказал о причинах возникновения кариозной болезни. Она возникает из-за нарушения экологического баланса между бактериями, обитающими в полости рта. Этот баланс сбивается, когда человек, например, употребляем пишу с сахарами.