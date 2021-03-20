Козак предложил изменить принцип организации переговоров «нормандской четверки»

Дмитрий Козак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак представляющий Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), предложил коллегам по формату изменить принцип организации встреч, и зафиксировать обязательство Киева предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Об этом

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, соответствующее письмо Козак направил коллегам в Париж, Берлин и Киев. В своем заявлении он отмечает, что ненадлежащая организация переговоров может снижать их эффективность и предлагает применять принцип ротации председательствующих сторон. Как уточняется, это позволит выработать наиболее эффективные механизмы организации встреч с наименьшими временными затратами.

По данным источника, на последней встрече в «нормандском формате» Киев не стал давать согласие на полное прекращение огня в Донбассе.

Напомним, после прошлой встрече советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине Козак отметил, что переговоры «были полезными», но ни по одному пункту переговоров не удалось достичь каких-либо окончательных решений.