Турция вышла из международного соглашения, призванного защищать женщин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реджеп Тайип Эрдоган вывел Турцию из международного соглашения Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленного на защиту женщин.

Об этом говорится в официальном вестнике Resmi Gazete страны в субботу.

Соглашение Совета Европы, подписанное в Стамбуле, обязуется предотвращать, преследовать и искоренить насилие в семье и содействовать равенству. В Турции, подписавшей соглашение в 2011 году, в прошлом году наблюдался рост числа убийств женщин .

Причина выхода не была указана, но официальные лица правящей партии АК при президенте Турции заявили в прошлом году, что правительство рассматривает возможность выхода из соглашения на фоне спора о том, как обуздать рост насилия в отношении женщин.

«Гарантия прав женщин - это действующие положения в наших подзаконных актах, прежде всего в нашей конституции. Наша судебная система динамична и достаточно сильна, чтобы при необходимости вводить новые правила», - заявила в Твиттере министр по вопросам семьи, труда и социальной политики Зехра Зумрут, не объяснив причину своего решения.

Многие консерваторы в Турции говорят, что пакт подрывает семейные структуры, поощряя насилие. Они также враждебно относятся к принципу гендерного равенства, закрепленному в Стамбульской конвенции, и рассматривают его как пропаганду гомосексуализма, учитывая ее принцип недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Турция - не первая страна, которая решила отказаться от соглашения. Высший суд Польши внимательно изучил пакт после того, как член кабинета министров заявил, что Варшава должна выйти из договора, который националистическое правительство считает слишком либеральным.