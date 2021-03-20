Китай одобрил вакцину от коронавируса компании Anhui Zhifei. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая одобрили применение еще одной вакцины от коронавирусной инфекции, ей стала вакцина компании Anhui Zhifei.

Правительство страны заявило, что вакцина является рекомбинантным белковым препаратом, сообщает РИА Новости.

Отмечено, что препарат не вызывает серьезных побочных эффектов.

Для производства этой вакцины не требуются особые лаборатории с повышенным уровнем биобезопасности. По мнению экспертов, прививка дает надежную защиту.

Летом прошлого года Китай одобрил проведение клинических испытаний этой вакцины.

В клинических испытаний рекомбинантной вакцины приняли участие Институт микробиологии Академии наук Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - дочернее предприятие Chongqing Zhifei Biological Products.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года.