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Общество20 марта 2021 19:18

Болгария собирается объявить российских дипломатов персонами нон грата

Власти страны заявили, что шпионаж не приемлем для дружественных отношений
Анастасия РЫШКОВА
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Болгария собирается объявить российских дипломатов персонами нон грата.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, о том что власти страны собираются объявить российских дипломатов персонами нон грата.

Он отметил, что это вынужденная мера на фоне дела о шпионаже. О решении правительства сообщила в субботу пресс-служба.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - сказал премьер.

Борисов отметил, что власти страны демонстрировали дружбу во многих вопросах, в том числе и в проекте "Балканский поток", но шпионаж не приемлем для такого рода отношений.

"Мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", - заявил премьер.

Напомним, что посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по делу о шпионаже.

Ранее болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки. Они обвиняются в шпионаже в пользу России.