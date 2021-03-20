МИД Украины оценил российский закон о запрете иностранцам владеть землей в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко оценил российский закон о запрете иностранцам владеть землей в Крыму. Он назвал его "юридически ничтожным".

В украинском дипломатическом ведомстве также считают, что этот указ не будет иметь правовых последствий для Украины.

В комментарии РБК-Украина Никоненко заявил, что Киев после "возвращения" Крыма в состав страны намерен восстанавливать права "законных собственников" на земли полуострова.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землями на большей части полуострова.

Ранее об указе российского президента высказался депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Он отметил, что по этому вопросу нужно постоянное общение. Бойко подчеркнул, что украинские власти не одобряют закон, "потому что любой запрет — он плох".