Причина смерти Владимира Кирсанова: Хореограф умер от осложнений после коронавируса

Хореограф Владимир Кирсанов умер от осложнений после коронавируса. Фото: Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС).

Причиной смерти хореографа, Заслуженного артиста России Владимира Кирсанова стало осложнение после коронавирусной инфекции. Артист скончался на 74 году жизни.

О смерти Кирсанова в субботу, 20 марта, сообщил актер Ефим Шифрин.

"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?", - написал Шифрин в своем Facebook.

Владимир Кирсанов был известным хореографом России. Он активно участвовал в культурной жизни страны.

Владимир Кирсанов родился в 1947 году. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и в РАТИ-ГИТИС.

Кирсанов был педагогом и преподавал хореографию молодым артистам.

Он работал в Москонцерте, Росконцерте.

Кирсанов стал постановщиком танцевальных эпизодов в кинофильмах "Мы из джаза", "Слуга", "Утомленные солнцем". Заслуженый артист также работал над постановками в театрах Ермоловой, Моссовета, Сатиры и Маяковского.