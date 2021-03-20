В Швеции заявили о готовности производить вакцину «Спутник V»

Несколько шведских компаний заявили о готовности производить вакцину «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько шведских компаний изъявили желание производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на своих площадках. С таким заявлением они выступили после того, как власти страны поручили Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства препаратов для профилактики заболевания COVID-19 на территории Швеции, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Глава Vinnova Ларс Хаммарстрем пояснил, что речь идет не о строительстве большого завода, а только о том, чтобы наладить выпуск вакцины с теми возможностями, что уже есть. При этом он отметил, что на сегодняшний день «производственные мощности не адаптированы», но у Швеции «несомненно, есть возможность выпускать вакцину в определенном объеме».

Напомним, как писал сайт kp.ru, разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина «Спутник V» одобрена для применения уже более чем в 50 странах мира. Накануне Германия и Италия заявили, что могут самостоятельно принять решение о применении препарата на своей территории, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит «Спутник V» для использования в странах Евросоюза.

МЕЖДУ ТЕМ

Шах и мат критикам российской вакцины: эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией в журнале The Lancet

Разработчики первой в мире зарегистрированной прививки от COVID-19 рассказали о промежуточных итогах испытания на широком круге добровольцев (подробности).