Теракт произошел на газовом заводе PDVSA в Венесуэле Фото: REUTERS

Инфраструктура газового завода PDVSA на севере Венесуэлы вышла из строя из-за совершенного теракта. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил глава местного министерства нефти и вице-президент государства Тарек Эль-Аиссами. Его слова приводятся в распространенном в социальной сети Twitter сообщении.

- Сообщаем национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия PDVSA. Теракт произошел в минувшую пятницу вечером в городе Эль-Техеро в штате Монагас, где располагается операционный центр «Эль-Техидо», - сообщил министр.

Он отметил, что в настоящее время нет информации о жертвах и пострадавших в результате террористического акта. Власти страны принимают все необходимые меры для устранения последствий случившегося. Тарек Эль-Аиссами объяснил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры газового завода PDVSA специалисты задействовали чрезвычайные протоколы, на месте происшествия также работают ремонтные бригады.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия боевиков привели к сильному пожару на объектах газопровода государственной нефтяной компании PDVSA в штате Ансоатеги на востоке страны.