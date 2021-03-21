Источник: губернатор Пензенской области задержан по подозрению в должностных преступлениях

Источник: главу Пензенской области задержали Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела по подозрению в должностных преступлениях. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил агентству ТАСС информированный источник в правоохранительных органах.

- Главу Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в должностных преступлениях, а именно в получении взятки, - подтвердил источник.

Следственный комитет чуть позже сообщил, что главу Пензенской области подозревают в получении взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей. По данным следователей, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

В настоящее время силовики проводят с главой региона следственные действия в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Есть информация о том, что для дальнейших следственных действий чиновника могут доставить в Москву.

Сообщается также, что по делу губернатора Пензенской области также задержан предприниматель, бывший продюсер Баскова Борис Шпигель.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре прошлого года он был переизбран главой региона на второй срок.