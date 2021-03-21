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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 12:34

Бывшие король и королева Бельгии отстояли в очереди на вакцинацию от коронавируса

Альберт II и Паола привились от инфекции в центре вакцинации в Хейзеле
Ксения АНУФРИЕВА
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Бывшие король и королева Бельгии отстояли в очереди на вакцинацию от коронавируса

Фото: REUTERS

Бывший король Бельгии Альберт II и королева-консорт Паола отстояли в очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Члены монаршей семьи привились в минувший четверг, 18 марта, пишет издание Reuters.

- Бывшие король и королева Бельгии Альберт II и Паола ждут вакцины от коронавируса в центре вакцинации в Хейзеле в Брюссель вместе с другими гражданами страны, - гласит подпись к фотографиям, опубликованным в сети.

Члены монаршей семьи ожидают вакцинации в порядке живой очереди

Фото: REUTERS

На фото видно, что члены монаршей семьи ожидают вакцинации в порядке живой очереди вместе с другими гражданами страны. Королевский дворец уже подтвердил информацию о получении родителями действующего короля Филиппа вакцины от коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе этого года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавирусной инфекции. Прививки монарху и ее мужу, которые входят в приоритетную группу людей старше 85 лет, сделали в Виндзорском замке.

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