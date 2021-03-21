Немцев восхитил ответ Путина на слова Байдена

Читатели немецкой газеты оценили ответ Путина на резкие слова Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели немецкой газеты Welt оценили ответ президента России Владимира Путина на резкие высказывания со стороны американского лидера Джо Байдена. Большинство из них осудили президента США и восхитились сдержанностью Путина.

- Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится, — написал один из читателей.

- Вот таковы наши "демократы", которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии, — написал другой пользователей.

Также читатели засомневались, что Джо Байден такой "голубь мира", которым его пытались представить западные СМИ. По их мнению, Владимир Путин своей сдержанностью еще раз подтвердил, что он "действительно большой государственный деятель".

Ранее Владимир Путин ответил на интервью Джо Байдена, в котором американский лидер назвал президента России "убийцей". Он вспомнил детскую фразу "кто как обзывается, тот сам так называется", после чего пожелал президенту США здоровья.