В Минцифры назвали преимущество продажи авто через госуслуги

В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов сообщил, что появление функции оформления договора купли-продажи автомобилей через портал госуслуг упростит заключение сделок.

- В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок, — приводит слова Горобцова РИА Новости.

Возможность проводить "юридически значимые действия" появится на портале 1 мая 2021 года. Для заключения договоров купли-продажи автомобилей гражданам нужно будет загрузить на сайт ПТС, СТС, полис ОСАГО на имя старого владельца.

Ранее появилась информация, что в госуслугах введут сервис для споров покупателей с интернет-магазинами. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это "позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к онлайн-торговле".