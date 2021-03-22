Ученые из Калифорнии назвали собак угрозой человечеству

Профессор не призывает избавляться от четвероногих любимцев или сажать их на вегетарианскую диету, просто хочет привлечь внимание к проблеме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса. Такой вывод сделала группа западных ученых. По итогам своего исследования они написали научную статью, которую опубликовали в журнале L’Express. По словам профессора из Калифорнийского университета Грегори Окина, порядка 25-30% негативного влияния на окружающую среду кошки и собаки оказывают из-за выбросов СО2.

Он подсчитал, что живущие в США домашние животные – около 163 миллионов кошек и собак – съедают примерно столько, сколько пятая часть всего населения страны, а на производство мяса и специальных кормов для них тратится огромное количество электроэнергии и воды, причем земель используется больше, чем для выращивания сельскохозяйственных растений.

По его оценкам, в окружающую среду при этом ежегодно выделяется примерно 64 миллиона тонн углекислого газа, что сопоставимо с выбросами примерно 13 миллионов автомобилей.