СКР решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в одно – о геноциде народов СССР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет (СК) России решил объединить уголовные дела о многочисленных зверствах фашистов на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в одно – о геноциде народов СССР. Об этом рассказал журналистам руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Глава комитета отметил, что такое решение было принято с учетом масштаба карательных действий нацистов, а также полученных доказательств их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик.

Александр Бастрыкин уточнил, что в частности, речь идет об уголовных делах о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области, рядом с поселком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе в Ростовской области, а также в Ейском детском доме, где были убиты 214 детей – 102 девочки и 113 мальчиков в возрасте от шести до 16 лет. В это же производство СКР включил дела о массовом уничтожении людей в концлагерях, которые фашисты обустроили в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

«В СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела», - сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в рамках уголовного дела о геноциде Следственный комитет собирается опросить более тысячи бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Волгоградской области.