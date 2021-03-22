Дети, больные спинальной мышечной атрофией, начали получать бесплатные лекарства

Правительство РФ уже выделило на лекарства для детей с орфанными (редкими) заболеваниями 10 млрд рублей. Фото: EAST NEWS

Хорошую новость озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании Комитета по охране здоровья Госдумы РФ:

- Первую закупку лекарств для более 600 пациентов со спинальной мышечной атрофией уже проводит фонд «Круг добра», созданный по поручению президента Владимира Путина.

Напомним, в фонд по предложению Президента пойдут налоги обеспеченных россиян: для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, ставку НДФЛ подняли с 13 до 15 процентов. Средства фонда предназначены для лечение детей со сложными, редкими заболеваниям нужными дорогостоящими лекарствами.

Первые поставки начались: препараты для детей с редкими заболеваниями дошли до пациентов в 4 регионах.

Правительство РФ уже выделило на лекарства для детей с орфанными (редкими) заболеваниями 10 млрд рублей. А всего в федеральном бюджете в 2021 году на финансирование лекарств и медицинских изделий в рамках фонда “Круг добра” предусмотрено 60 млрд. рублей.

В первую очередь, финансирование будет направлено на помощь детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). Это заболевание является одной из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. 50% детей с СМА не доживают до двух лет. Лечение генетического заболевания очень дорогостоящее, не под силу в одиночку ни родителям больных детей, ни, часто, региональным бюджетам. За последние годы предпринято много шагов, которые должны сделать терапию более доступной: это и включение лекарства против СМА в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и выделение денег на закупку препаратов из фонда «Круг добра».

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А у родителей нет выбора — отечественных аналогов просто не существует (подробности).