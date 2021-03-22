Исследование показало регионы-лидеры по зарплатам в отраслях

Названы регионы с самыми большими зарплатами Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Лидером по уровню зарплат в России стали нефтяники на острове Сахалин. Они получают ежемесячно 380 тысяч рублей - в два раза больше самой высокооплачиваемой отраслью в Москве.

Лидерами рейтинга также стали финансисты в Москве и работники добывающей отрасли на Ямале, сообщается в исследовании РИА Новости. В финансовой сфере специалисты получают 187 тысяч рублей в месяц, в IT-сфере 179 тысяч рублей в месяц, а в оптовой торговле - 154 тысячи рублей.

Самой высокой отраслевой зарплатой стала оплата сотрудников в машиностроительной отрасли в Мордовии, но составляет она в 10 раз меньше, чем в нефтяной отрасли на Сахалине. За добычу газа и нефти в Ямало-Ненецком автономном округе россияне ежемесячно получают 170 тысяч рублей.

В исследовании также сказано, что самые высокие зарплаты получают работники в добывающей промышленности, а также сфер интеллектуального труда и финансовых услуг.