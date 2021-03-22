В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в Сибири и на Дальнем Востоке

Синоптики прогнозируют аномальное тепло в регионах Сибири и Дальнего Востока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди всех регионов России самая тёплая температура в течение ближайшей недели ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Там будет теплее нормы на 8-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Где яркие процессы, очень теплая погода, так это в Сибири. Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8-10 градусов выше нормы в Забайкалье, - отметил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что температура в Красноярске будет достигать 4 градусов тепла, в Иркутской области - 8 градусов тепла, а в Амурской области, Хабаровске и на юге Забайкалья днём будет до 10 градусов тепла.