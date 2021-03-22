Бизнесмен Пригожин обратился в СК РФ из-за действий ФБР

Евгений Пригожин отреагировал на включение себя в список разыскиваемых ФБР россиян. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил в Следственный комитет РФ о попытках похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы», - говорится в заявлении компании.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало в Twitter сообщение о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. В опубликованных списках оказался и Пригожин.

«Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моём задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом», - говорится в копии заявления российского бизнесмена, направленного в СК РФ.

Пригожин отмечает, что ФБР делает эти заявления без наличия каких-либо объективных доказательств на совершение преступления.

Кроме того, в заявлении бизнесмена подчеркивается, что никакого преступления ни на российской территории, ни на территории иностранного государства, в том числе Штатов, совершено не было. По его словам, преследование со стороны США происходит исключительно по политическим мотивам.

Напомним, ранее Москва ни раз опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.