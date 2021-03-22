Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолета: «Я не проиграл»

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял инцидент с американским лидером Джо Байденом, который споткнулся на трапе самолета. Экс-глава США вспомнил этот момент во время выступления перед своими сторонниками. Видеозапись этого эпизода опубликовал американский журналист Бенни Джонсон.

«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл"», - заявил бывший глава Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 19 марта, в сети появились видео падения американского президента при подъеме на борт самолета. На видео Байден поднимается по трапу самолета, несколько раз спотыкаясь и падая салютует, после чего заходит в салон лайнера.

Ранее этот инцидент высмеял бывший глава национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл. В Google и Википедии из-за технической ошибки случайно указали, что Ричард Гренелл является главой государства. Тогда он пообещал «твердо стоять на ногах»