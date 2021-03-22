Борис Шпигель рассказал о своем самочувствии в изоляторе

Борис Шпигель, основатель группы компаний «БИОТЭК». Автор фото: ТАСС/Станислав Красильников.

Предприниматель, бывший сенатор Борис Шпигель рассказал о своем задержании в аэропорту по уголовному делу против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Мужчина сообщил, что стражи порядка встретили его прямо в аэропорту, когда он возвращался из Израиля, где проходил лечение.

«Я там лечился. Но не прошел всей необходимой терапии. Вернулся, чтобы здесь продолжить», - цитирует Шпигеля сайт mk.ru.

Предприниматель рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. За свою жизнь он дважды перенес клиническую смерть и сейчас постоянно нуждается в специальном медоборудовании. К примеру, в изолятор ему разрешили взять аппарат для дыхания, без которого Шпигель спать не может.

Кроме того, предприниматель рассказал, что некоторое время назад ему пришлось нанять медиков, которые повсюду его сопровождают. Они и сейчас дежурят около ИВС на Петровке.

Напомним, ранее главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, а также его супруге Евгении Шпигель и директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову были предъявлены обвинения как взяткодателям по делу против губернатора Пензенской области. Также обвинения выдвинуты Геннадию Маркову и Федору Федотову за посредничество в передаче денежных средств.