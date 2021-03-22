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Происшествия22 марта 2021 13:46

Иван Белозерцев арестован на два месяца

Накануне губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ивана Белозерцева задержали 21 марта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован на два месяца.

В понедельник, 22 марта, Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая, - передаёт ТАСС слова представителя пресс-службы Басманного суда.

Адвокаты губернатора просили отправить его под домашний арест, но в суде посчитали, что оставаясь на свободе Белозерцев способен препятствовать следствию.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Белозерцев находится в одном из московских изоляторов временного содержания. Он был задержан 21 марта. При обыске в доме губернатора Пензенской области нашли редкие часы, оружие и 400 миллионов рублей. Сайт KP.ru публиковал фото и видео найденного правоохранителями при обыске.

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