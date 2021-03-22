В Кремле допускают отключение России от платежной системы SWIFT

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действия Вашингтона, касающиеся возможного введения санкций в отношения Москвы, носят непредсказуемый и необоснованный характер. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, допустив отключение России от платежной системы SWIFT.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз … Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей», - сказал представитель Кремля, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Песков отметил, что Москва внимательно следит за действиями Вашингтона. По его словам, действия США «носят необоснованный и непредсказуемый характер», и подобная ситуация обязывает российскую сторону к тому, чтобы «быть начеку».

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная система передачи информации и совершения платежей.